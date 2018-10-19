ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حلا شيحة: لا شيء يهزم العائلة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
محمد بدران
شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها صورة لها برفقة عائلتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "عقب عودتها من كندا امس.

وعلقت حلا علي الصورة:" لا شيء يهزم العائلة" في اشاره منها لتماسكها هي وشقيقاتها.

ومنذ 3 أشهر تقريبا، فاجأت حلا شيحة الجميع بإعلان عودتها إلى التمثيل مرة أخرى وخلع الحجاب، بعد فترة اعتزال وارتداء النقاب دامت 12 عاما عقب تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب عام 2006، لتختفى بعدها تمامًا وتطير إلى كندا لتعيش مع زوجها وأبنائها.
حلا شيحة: لا شيء يهزم العائلة
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي

شاهد.. كيف تحول وجه شاب مغطى بالأورام إلى شخص آخر

العاهل السعودي يأمر بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات

قناة أمريكية: إدارة ترامب تدرك مخاطر معاقبتها للسعودية بسبب جمال خاشقجي .. واشنطن مهددة بقطيعة عربية .. وفشل خطتها لعزل إيران .. وروسيا ستكون البديل

زكريا ناصف: دخول جماهير الأهلي استاد التتش قرار صعب

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال متعب الى ماورڤيرك النمساوى

عكاشة: 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق أحدها ختان الإناث.. فيديو

أمر ملكي بإعفاء قيادات استخباراتية سعودية على خلفية مقتل خاشقجي

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

أردوغان يتصل هاتفيا بالملك سلمان لبحث قضية خاشقجي

هل يشعر الميت بالأحياء من حوله.. فيديو

نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو
فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟