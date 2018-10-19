حلا شيحة: لا شيء يهزم العائلة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها صورة لها برفقة عائلتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "عقب عودتها من كندا امس.



وعلقت حلا علي الصورة:" لا شيء يهزم العائلة" في اشاره منها لتماسكها هي وشقيقاتها.



ومنذ 3 أشهر تقريبا، فاجأت حلا شيحة الجميع بإعلان عودتها إلى التمثيل مرة أخرى وخلع الحجاب، بعد فترة اعتزال وارتداء النقاب دامت 12 عاما عقب تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب عام 2006، لتختفى بعدها تمامًا وتطير إلى كندا لتعيش مع زوجها وأبنائها.

