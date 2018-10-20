تعرف على الأعراض الأولية والمتأخرة لمرض الزهايمر

يعد الزهايمر مرض تنكسي تدريجي للدماغ، حيث يؤدي تراكم البروتينات غير الطبيعية إلى موت الخلايا العصبية، وهو ما يجعله يعطل المراسلات التي تحمل الرسائل، ويتسبب في انكماش الدماغ.



ويعاني أكثر من 5 ملايين شخص بالمرض في الولايات المتحدة، حيث يعتبر السبب الرئيسي السادس للوفاة، وعندما تموت خلايا الدماغ تضيع الوظائف التي تقدمها، ويتضمن الذاكرة والتوجيه والقدرة على التفكير والعقل.



ويمكن لتقدم المرض ببطء وتدريجيا، حيث أنه في المتوسط ​​، يعيش المرضى خمس إلى سبع سنوات بعد التشخيص، لكن البعض قد يعيش لمدة 10 إلى 15 سنة، وفقا لما تناوله صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وهناك بعض الأعراض المبكرة، والتي يمكنها أن تشير إلى الإصابة بالمرض، وتشمل:



1- فقدان الذاكرة على المدى القصير

2- الارتباك

3- التغييرات السلوكية

4- تقلب المزاج

5- صعوبات التعامل مع المال أو إجراء مكالمة هاتفية



وهناك بعض الأعراض اللاحقة التي قد تظهر على المريض المصاب بالزهايمر، وابرزها:



1- فقدان الذاكرة الشديد، مع نسيان أفراد العائلة المقربين، أو الأشياء أو الأماكن المألوفة

2- يصاب المريض بالقلق والإحباط وعدم القدرة على فهم العالم، مما يؤدي إلى السلوك العدواني

3- يفقد المريض في النهاية القدرة على المشي

4- يواجه المريض مشاكل في تناول الطعام

5- سوف يحتاج المريض في النهاية إلى رعاية على مدار 24 الساعة