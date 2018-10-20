ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تعرف على الأعراض الأولية والمتأخرة لمرض الزهايمر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:09 ص
ما هو الزهايمر؟..
ما هو الزهايمر؟.. وهذه هي الأعراض الأولية والمتأخرة
آية التيجي
يعد الزهايمر مرض تنكسي تدريجي للدماغ، حيث يؤدي تراكم البروتينات غير الطبيعية إلى موت الخلايا العصبية، وهو ما يجعله يعطل المراسلات التي تحمل الرسائل، ويتسبب في انكماش الدماغ.

ويعاني أكثر من 5 ملايين شخص بالمرض في الولايات المتحدة، حيث يعتبر السبب الرئيسي السادس للوفاة، وعندما تموت خلايا الدماغ تضيع الوظائف التي تقدمها، ويتضمن الذاكرة والتوجيه والقدرة على التفكير والعقل.

ويمكن لتقدم المرض ببطء وتدريجيا، حيث أنه في المتوسط ​​، يعيش المرضى خمس إلى سبع سنوات بعد التشخيص، لكن البعض قد يعيش لمدة 10 إلى 15 سنة، وفقا لما تناوله صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهناك بعض الأعراض المبكرة، والتي يمكنها أن تشير إلى الإصابة بالمرض، وتشمل:

1- فقدان الذاكرة على المدى القصير
2- الارتباك
3- التغييرات السلوكية
4- تقلب المزاج
5- صعوبات التعامل مع المال أو إجراء مكالمة هاتفية

وهناك بعض الأعراض اللاحقة التي قد تظهر على المريض المصاب بالزهايمر، وابرزها:

1- فقدان الذاكرة الشديد، مع نسيان أفراد العائلة المقربين، أو الأشياء أو الأماكن المألوفة
2- يصاب المريض بالقلق والإحباط وعدم القدرة على فهم العالم، مما يؤدي إلى السلوك العدواني
3- يفقد المريض في النهاية القدرة على المشي
4- يواجه المريض مشاكل في تناول الطعام
5- سوف يحتاج المريض في النهاية إلى رعاية على مدار 24 الساعة
loading...

ترشيحاتنا

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

هجوم ناري من زكريا ناصف على كوبر بسبب تقرير فيفا عن مونديال روسيا

العاهل السعودي يأمر بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات

زينة عاشور تعود إلى مصر وتتجاهل عمرو دياب.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

أول تعليق من البيت الأبيض على إعلان السعودية وفاة خاشقجي

أمر ملكي بإعفاء المستشار سعود القحطاني من منصبه

حبس شاب فصل شفاه حبيبته السابقة عن وجهها بعد رفضها عودته.. صور

عكاشة: 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق أحدها ختان الإناث.. فيديو

السعودية: سنحاسب جميع المتورطين في مقتل خاشقجي

زكريا ناصف: تقرير الفيفا كشف سلبية أداء كوبر مع المنتخب في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

فيديو

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟