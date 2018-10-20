خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

علق نائب رئيس شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، على إعلان السعودية، صباح اليوم السبت، عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية.
وقال خلفان، في تغريدة له اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المملكة طالبت الجميع بانتظار نتائج التحقيق… واليوم أكدت على أن عدالتها ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي… رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان… وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وأعلنت السعودية رسميا عن وفاة الصحفي المختفي، والتي أثارت واقعة غيابه العديد من الجدل عالميا، بعد أن شوهد لآخر مرة في الثاني من أكتوبر الجاري يدخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول؛ للحصول على وثائق لإتمام زواجه
وقدمت السلطات التركية روايات متضاربة حول واقعة اختفاء خاشقجي — حتى أعلنت المملكة نبأ وفاته — وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا بإعفاء عدد من المسئولين في جهاز المخابرات العامة وأكدت السلطات في الرياض التحقيق مع 18 مسئولا على خلفية الواقعة.