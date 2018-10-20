خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

علق نائب رئيس شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، على إعلان السعودية، صباح اليوم السبت، عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية.





وقال خلفان، في تغريدة له اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المملكة طالبت الجميع بانتظار نتائج التحقيق… واليوم أكدت على أن عدالتها ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي… رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان… وإنا لله وإنا إليه راجعون".



