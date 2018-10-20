الاتحاد العالمي للمواطن المصري يشكر وزيرة الهجرة على إعادة مصري لوطنه

توجه الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر إلى نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك لجهودها التي كللت بالنجاح في عودة المواطن أحمد محمد السراح إلى أرض الوطن أمس "الجمعة".



وقال بهجت العبيدي إن السيدة أمل البساطي والدة المواطن أحمد السراح كانت قد تواصلت معه لعرض مشكلته التي تمثلت في عدم تمكنه من السفر إلى مصر، حيث إن جواز سفره كان بحوزة كفيله الذي غادر المملكة العربية السعودية.



وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج انه بمجرد نقل المشكلة لمكتب وزيرة الهجرة، وكان التحرك فوريا لحل وإنهاء المشكلة، خاصة وأن والد المواطن المصري قد تعرض لأزمة صحية نتيجة عدم قدرة ابنه على مغادرة المملكة والسفر لمصر، منوها بأن أحمد السراح وصل أمس إلى منزل العائلة بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية حسبما أكدت السيدة أمل البساطي والدة المواطن، والتي توجهت بكل الشكر إلى وزيرة الهجرة.



وأشار العبيدي إلى أن ما تم من إنهاء هذه المشكلة، جاء تتويجا لسياسة الباب المفتوح التي تتبعها وزيرة الهجرة في التواصل مع مصريي الخارج، كما يمثل نموذجا لتعاون وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الكيانات المصرية بالخارج والتي تسعى للتعريف بمشكلات أبناء مصر في الخارج للعمل على حلها.