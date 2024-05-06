مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد الجهود المصرية لمواصلة العمل في معبر رفح

رصد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أيمن عماد، الجهود المصرية في تسهيل عبور الفلسطينيين ومواصلة العمل بشكل كامل في معبر رفح.

وأكد المراسل أن المعبر يشهد عودة سيارات الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، بعدما كانت تقل عددا من المصابين الذي تم تسليمهم إلى هيئة الإسعاف المصرية المتمركزة داخل معبر رفح البري لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المعبر يشهد أيضا مجموعة من الحافلات التي تقل عددا من الفلسطينيين المسافرين الذي يتوافدون يوميا على المنفذ، وغير ذلك من أصحاب الإقامات، لتسهيل إجراءات عبور المسافرين إلى الأراضي المصرية، ب جانب اصطفاف عدد من العاملين بالمنفذ لنقل الحقائب الخاصة بهؤلاء المسافرين.

وتابع: «هذا كله يأتي بالتزامن مع الجهود المصرية الحثيثة لتسهيل كافة الإجراءات داخل منفذ رفح سواء باستقبال الجرحى والمصابين أو غير ذلك من المسافرين الذين يتوافدون إلى المعبر لتسهيل عبورهم إلى الأراضي المصرية».