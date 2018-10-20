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مرأة

حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:21 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
هاجر هانئ
خطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار خلال حضورها حفل زفاف الفنانة شيماء سيف على المنتج الفني محمد كارتر، مساء أمس فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأطلت دنيا بفستان ذهبى قصير من توقيع مصمم الأزياء المصرى هانى البحيري وتميز التصميم بصيحة الأوف شولدر بالإضافة إلى ذلك أتسم الجزء الأسفل من الفستان بصيحة الكشكاش، وعلى الرغم من إطلالتها اللافتة إلا أن ارتداءها حذاء رياضيا جمع بين اللونين الأبيض والذهبي أثار حالة من الجدل، ولكنها ظهرت فى إحدى الصور بحذاء آخر باللون الذهبى الأنيق ذات الكعب العالى المتناسق مع فستانها، وقد يرى البعض من متابعيها على صفحات التواصل الاجتماعى أنها استعانت بالحذاء الرياضي ليساعدها على سهولة الحركة خلال الحفل.

وتألقت دنيا سمير غانم بشعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا هادئا متناسقا مع لون بشرتها.
حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور
حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور
حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور
حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور
حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور
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