ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف.. كشف غموض معسكر مهجور بالقطب الشمالي منذ ١٨٩٧

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
منار شعبان

قرر مجموعة من المستكشفين خوض تجربة خطيرة لاستكشاف القطب الشمالي والقيام بتصويره وتوثيقه.

حيث قرر المستكشف ونيلس ستريندبرغ وكنوت فرانكل وفريق ( S.A.Andrea) عبور أخطر الأماكن في المنطقة القطبية وكان ذلك في عام 1897.

انطلق المستكشفون فى رحلتهم مستقلين بالونًا يعمل عن طريق ضغط الهيدروجين للتحليق إلا أنه حدث مالم يكن في الحسبان هو تسرب الهيدروجين بعد يومين من انطلاقهم وسقوط البالون.

كان الفريق غير مستعد بالمؤن ولا الملابس فكان من المتوقع أن يفارقوا الحياة إلا أنه بعد مرور ما يقرب من 33 عاما على اختفائهم تمكن المكتشف رولد اموندسن عبور القطب الشمالي ووجد بالصدفة معسكر مهجورا.

ولمعرفة باقي القصة يمكنك متابعة الفيديوجراف.
loading...

ترشيحاتنا

صحف إسبانيا: مدريد يقترب من تحطيم أسوأ سجل تهديفي.. وبرشلونة يركز على الصدارة

أوكرانيا تطلق سراح قاتل بسبب عدم وجود مكان له بالسجون

أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

فيديوهات جديدة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

النيابة: لا خسائر بشرية بحريق كنيسة العذراء بعين شمس

ريال مدريد يفتح أبواب الرحيل أمام أسينسيو

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

إطلالة موفقة لـ سالى عبد السلام فى حفل زفاف شيماء سيف .. صور

ترامب يخطط للخروج من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

زادة يشيد بدور السفارة المصرية في كوت ديفوار

حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو
صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا
صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا
التنمية المحلية تعلن عن رقم التواصل مع حملة صوتك مسموع.. فيديو
صندوق تحيا مصر: مستمرون في دعم حملة 100 مليون صحة وتوفير الأدوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟