فيديوجراف.. كشف غموض معسكر مهجور بالقطب الشمالي منذ ١٨٩٧



قرر مجموعة من المستكشفين خوض تجربة خطيرة لاستكشاف القطب الشمالي والقيام بتصويره وتوثيقه.



حيث قرر المستكشف ونيلس ستريندبرغ وكنوت فرانكل وفريق ( S.A.Andrea) عبور أخطر الأماكن في المنطقة القطبية وكان ذلك في عام 1897.



انطلق المستكشفون فى رحلتهم مستقلين بالونًا يعمل عن طريق ضغط الهيدروجين للتحليق إلا أنه حدث مالم يكن في الحسبان هو تسرب الهيدروجين بعد يومين من انطلاقهم وسقوط البالون.



كان الفريق غير مستعد بالمؤن ولا الملابس فكان من المتوقع أن يفارقوا الحياة إلا أنه بعد مرور ما يقرب من 33 عاما على اختفائهم تمكن المكتشف رولد اموندسن عبور القطب الشمالي ووجد بالصدفة معسكر مهجورا.



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