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رياضة

تعرف على حكام مباريات اليوم في القسم الثالث

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات في مجموعات دوري القسم الثالث "الحرافيش" والتى ستشهد قمة مرتقبة بين جينيس وأكتوبر للانفراد بقمة المجموعة والصعود إلى القسم الثاني .

ننشر لكم عدد من حكام لقاءات اليوم :-

- غزل شبين مع صيد المحلة : مجدي خاطر - سامح أبو الليف - عبد الرحمن عبد السلام - مراقب الحكام عبد الرازق سعيد.

- جينيس مع أكتوبر : محمد عبد الحميد - محمد وهب - اسلام ناجي.

- بني عبيد مع فارسكور : أيمن منصور - محمد شحاتة - عبد الغني عيّاد.

- كوم حماده مع بيلا : حسن السندبيسي - أحمد جوهر - محمد عبد العزيز.

- مالية كفر الزيات مع ميت خاقان : السيد عبيد - عماد عدلي - وليد حسن.

- سرس الليان مع سبورتنج كاسل : محمد عاطف اوتاكا - أحمد صلاح -ايهاب فخري.

- عمال المنصوره مع السنبلاوين : مصطفي ابراهيم - علي عبدالنبي - عبدالرحمن البطل.
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