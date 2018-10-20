تعرف على حكام مباريات اليوم في القسم الثالث

تقام اليوم منافسات في مجموعات دوري القسم الثالث "الحرافيش" والتى ستشهد قمة مرتقبة بين جينيس وأكتوبر للانفراد بقمة المجموعة والصعود إلى القسم الثاني .
ننشر لكم عدد من حكام لقاءات اليوم :-
- غزل شبين مع صيد المحلة : مجدي خاطر - سامح أبو الليف - عبد الرحمن عبد السلام - مراقب الحكام عبد الرازق سعيد.
- جينيس مع أكتوبر : محمد عبد الحميد - محمد وهب - اسلام ناجي.
- بني عبيد مع فارسكور : أيمن منصور - محمد شحاتة - عبد الغني عيّاد.
- كوم حماده مع بيلا : حسن السندبيسي - أحمد جوهر - محمد عبد العزيز.
- مالية كفر الزيات مع ميت خاقان : السيد عبيد - عماد عدلي - وليد حسن.
- سرس الليان مع سبورتنج كاسل : محمد عاطف اوتاكا - أحمد صلاح -ايهاب فخري.
- عمال المنصوره مع السنبلاوين : مصطفي ابراهيم - علي عبدالنبي - عبدالرحمن البطل.