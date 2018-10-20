محمد رمضان يتألق بأغنية نمر وان في زفاف شيماء سيف..فيديو

شارك الفنان محمد رمضان بوصلة رقص على أغنية "نمبر وان"، خلال حفل زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وحرص على الحضور أيضا نخبة من النجوم، من أبرزهم وفاء عامر، والإعلامية منى الشاذلي، والمطرب أحمد جمال، ونيرمين ماهر، واَخرون.



وكانت شيماء سيف احتفلت بعقد قرانها في شهر مايو الماضي، بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني بجانب الأهل والأقارب.