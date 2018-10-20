ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد رمضان يتألق بأغنية نمر وان في زفاف شيماء سيف..فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
شيرى نبيل - عدسة / محمد صبحى
شارك الفنان محمد رمضان بوصلة رقص على أغنية "نمبر وان"، خلال حفل زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرص على الحضور أيضا نخبة من النجوم، من أبرزهم وفاء عامر، والإعلامية منى الشاذلي، والمطرب أحمد جمال، ونيرمين ماهر، واَخرون.

وكانت شيماء سيف احتفلت بعقد قرانها في شهر مايو الماضي، بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني بجانب الأهل والأقارب.
loading...

ترشيحاتنا

محمد رمضان يتألق بأغنية نمر وان في زفاف شيماء سيف..فيديو

نيابة النقض توصي بتأييد أحكام المؤبد والمشدد على متهمي استاد الدفاع الجوي

حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا

ملكة جمال مصر للكون: بحب الراجل الطويل.. فيديو

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

ناقد ليبى يكشف مخطط قطر بحادثة مقتل خاشقجي

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

بعد إلغاء تراخيص الكتب الخارجية.. الإعلان عن بيع دليل ولي الأمر في المكتبات بموافقة الوزارة.. ووزير التعليم: شراؤه ليس إجباريا

إطلالة موفقة لـ سالى عبد السلام فى حفل زفاف شيماء سيف .. صور

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

الأوقاف: حققنا المستهدف من مؤتمر هنا نصلي معا.. فيديو
شاهد.. لحظة إحالة أوراق 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية للمفتي
تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟