تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، تقريرا خاصا بالدلائل على التحسن الاقتصادي المصري.



ونوه التقرير إلى إعلان منظمة الأونتكاد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى بأفريقيا، كما أن تقرير التنافسية العالمية أكد أن مصر بالمركز الـ94 من بين 140 دولة.



وأشار التقرير إلى اتفاق مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مصر كيتشنر، بالإضافةً إلى أن البورصة المصرية تكسب 16.8 مليار جنيه، وصعود مصر للمركز الـ45 عالميًا في مجال الابتكار.



ولفت التقرير إلى أن مصر تحتل المركز الـ56 عالميًا في البنية الأساسية، والـ24 في حجم السوق.



