برلماني: التصدي لمافيا الزريعة ضرورة حتمية للحفاظ على الثروة السمكية

تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب البحيرة ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإجراءات المتخذة لحماية البحيرات من الانتهاكات التي تقوم بها مافيا صيد الزريعة من صيد للأسماك الصغيرة وتجفيفها وبيعها بالكيلو لمصانع الاعلاف بعد ان يتم طحنها وإضافة مواد اخرى اليها لاستخدامها كعلف لأسماك المزارع، الأمر الذي يؤثر على حجم الثروة السمكية.



وأكد زين الدين فى بيان له ، على ضرورة وضع خطة للاستزراع السمكى البحرى وتنمية المصايد الطبيعية التى تخص الصيادين، ولا تحتاج إلى تكلفة تتمثل فى الأعلاف، وضرورة إلغاء كل الممارسات والسلوكيات التى تؤثر على طبيعة البحيرات مثل الصيد الجائر باستخدام الشباك واللنشات التي تعمل بمواتير وهي ممنوعه وفقًا لقانون المحميات الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الثروة السمكية فى مصر، مما يستدعي وضع قانون لردع الصيادين المخالفين فى مصر.



وطالب النائب بوضع خطط لتطوير البحيرات وإنشاء مزارع جديدة تعتمد على البحث العلمي، لتوفير لحوم بحرية للمواطنين والتغلب على الهوة الكبيرة بين المنتج والمُستهلك من الأسماك، مما سينعكس بالتأكيد على أسعار الأسماك بالأسواق.