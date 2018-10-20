المحمدي يقود أستون فيلا أمام سوانزي بـ تشامبيونشيب

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الأساسي لمواجهة سوانزي سيتي، ضمن منافسات الجولة 13، بدوري الدرجة الاولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".



وتواجد الدولي المصري أحمد المحمدي، ضمن التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا.



وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:



نايلاند - هوتون -توانزبي - تشيستر - تايلور - بيرانسون – ماكجين- أحمد المحمدي - البرت ادوماه - جاك جريليش – ابراهام.