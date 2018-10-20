ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المحمدي يقود أستون فيلا أمام سوانزي بـ تشامبيونشيب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الأساسي لمواجهة سوانزي سيتي، ضمن منافسات الجولة 13، بدوري الدرجة الاولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وتواجد الدولي المصري أحمد المحمدي، ضمن التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

نايلاند - هوتون -توانزبي - تشيستر - تايلور - بيرانسون – ماكجين- أحمد المحمدي - البرت ادوماه - جاك جريليش – ابراهام.
loading...

ترشيحاتنا

فيديوهات جديدة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

وزير الدفاع: الجيش والشرطة سيظلان سدًا منيعًا في مواجهة التحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

بث مباشر لمباراة ليفربول وهدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

بعد إلغاء تراخيص الكتب الخارجية.. الإعلان عن بيع دليل ولي الأمر في المكتبات بموافقة الوزارة.. ووزير التعليم: شراؤه ليس إجباريا

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

إسرائيل تعتقل مدير مخابرات القدس

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

سقوط طالبة من شرفة منزلها أثناء نشر الملابس بالدقهلية

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مارسيال يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. فيديو

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها على محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟