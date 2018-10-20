رئيس مدينة العريش يبحث سبل الاستفادة من محلات سوق السادات

يقوم مجلس مدينة العريش شمال سيناء، بتفعيل المحلات والباكيات داخل سوق عاطف السادات من جديد وذلك لتوزيعها علي الباعة الجائلين، لايجاد مكان مستقر لهم داخل أحياء العاصمة العريش.



وقام اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش، بالمرور علي المحلات وذلك لبحث سبل الاستفادة منها وتشغيلها مرة أخرى في محاولة لفتح أسواق جديدة داخل الأحياء، وتوفير احتياجات المحافظة من السلع والمواد الغذائية والعمل على تخفيف العبء عن الباعة الجائلين بتوفير مكان مناسب لهم وقد طالب بسرعة نظافة المنطقة المحيطة وعمل حصر لأعداد المحلات وأسماء الباعة الجائلين لعرضها لهم والتوزيع سيتم وفق شروط وضوابط ملزمة للحفاظ علي حق مجلس المدينة وتقديم خدمات مباشرة للمواطنين.