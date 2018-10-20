تأجيل دعوى بطلان فسخ التعاقد مع شركة لم تنفذ مشروعا ترفيهيا بالشرقية

أجلت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق بمحافظة الشرقية، دعوى بطلان قرار محافظ الشرقية الأسبق بفسخ التعاقد مع شركة للتنمية والسياحة، لجلسة 17 نوفمبر المقبل.





كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن فى 2 أكتوبر من الشهر الجارى، ان المحافظة تمكنت من استرداد 10 آلاف متر من أملاك المحافظة ضمن أرض إنشاء وتشغيل حديقة عامة ومنطقة ترفيهية بمدينة الزقازيق والتي كان مقررا إقامة مشروعات ترفيهية وخدمية عليها وذلك من خلال تنفيذ حملة لاسترداد الأرض برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية ممثلًا عن المحافظة وبالتنسيق بين العميد حاتم عباس رئيس حي أول الزقازيق والعقيد أحمد أنور رئيس حي ثان الزقازيق وقوات الأمن المخصصة من مديرية الأمن للتأمين .





وأشار المحافظ الى أنه طبقًا للعقد المُبرم بين المحافظة والشركة بتاريخ 9 / 9 /2001 فهي ملزمة بإنشاء مشروعات سياحية وتجارية متمثلة في إقامة فندق سياحي فاخر بملحقاته (قاعات اجتماعات ومؤتمرات ومعارض وأفراح ، ناد صحي وحمام سباحة مغطى ومجموعة مطاعم ملحقة ومول تجاري متكامل بملحقاته ومكتبة ثقافية شاملة التجهيزات وجراج متعدد الطوابق) لخدمة المشروع والمنطقة السكنية المحيطة به.



