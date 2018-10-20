التعاون الإسلامي تشيد بحرص القيادة السعودية على مبادئ المملكة الثابتة

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن منظمة التعاون الإسلامي، أن المملكة العربية السعودية منذ بداية تأسيسها قائمة على العدل، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه، منوهة بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تأكيد نهج المملكة ومبادئها الثابتة وتقديم كل من يخالفها للعدالة.



وأشاد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالشفافية التي تعاملت بها حكومة المملكة العربية السعودية مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي أفضت إلى إصدار قرارات حاسمة أمس شملت توقيف 18 متورطا في هذه القضية إثر التحقيقات الأولية للنائب العام.



وأكد العثيمين، أن المملكة أثبتت أنها الأكثر حرصًا ومسئولية عن أمن وسلامة مواطنيها ولا تتخلى عن حقوقهم وأنها منذ بداية اختفاء خاشقجي شددت على أنها ستكشف الحقيقة وستطبق العدالة على كل المتورطين وهو ما تم بالفعل.



وشدد في الوقت ذاته على أنه لا يمكن القفز على نتائج التحقيقات حتى تنتهي رسميا ولا يزال كل الموقوفين الـ 18 متهمين ولم تثبت إدانتهم من القضاء، وقال: إن "القضاء السعودي، الذي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية سيصدر الأحكام العادلة، وليس من اللائق استباق الأحكام القضائية".