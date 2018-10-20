ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المشدد 10 سنوات لشقيقين متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:50 م
السجن المشدد 10 سنوات
السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين متهمين بالإتجار فى المخدر
وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار على موسى وسكرتارية أحمد رمزى، بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيقين متهمين بممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة "حشيش".

تعود أحداث القضية رقم 1391 لسنة 2014، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بتمكن ضباط مباحث الصالحية الجديدة من القاء القبض على "سليمان س.س"، وشقيقة "محمد"، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بقصد ممارستهما التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة القضية، وأحالتهما الى محكمة جنايات الزقازيق والتى قضت بحكمها المتقدم.
loading...

ترشيحاتنا

لأصحاب الوجه النحيف..تعرفي على الحل الأمثل لتسمين الخدود فورية النتائج

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

بعثة المصري تصل إلى العاصمة الكونغولية استعدادًا لمباراة فيتا كلوب

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

آمنة نصير: النقاب عادة يهودية وأتمنى منعه في مصر مثل الجزائر

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

شاهد.. تمزيق حجاب طالبة مسلمة وسحلها من زميلاتها بمانشستر

إيران تهدد الاقتصاد التركي

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

محمد صلاح نجم الشباك فى الشوط الأول من لقاء ليفربول وهيديرسفيلد.. فيديو

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

فيديو

هشام الحلبى يكشف رسائل السيسي من ارتداء زي القوات الجوية.. فيديو
الحلبي: مطلوب إذاعة بيانات حرب أكتوبر العسكرية طوال الشهر
شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد
وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من ازدواج محطة المرج الجديدة.. فيديو
سمير فرج: يجب ترسيخ انتصار أكتوبر في أذهان الأجيال القادمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟