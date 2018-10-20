المشدد 10 سنوات لشقيقين متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار على موسى وسكرتارية أحمد رمزى، بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيقين متهمين بممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة "حشيش".





تعود أحداث القضية رقم 1391 لسنة 2014، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بتمكن ضباط مباحث الصالحية الجديدة من القاء القبض على "سليمان س.س"، وشقيقة "محمد"، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بقصد ممارستهما التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.



