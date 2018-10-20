عمرو دياب يجتاز الـ28 مليون بـ بحبك أنا.. فيديو

يواصل الهضبة عمرو دياب حصد ملايين المشاهدات بأغنيته الجديدة "بحبك أنا"، والتي تُعد أول عمل فني له مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد عودته لها، إذ تجاوزت الأغنية حاجز الـ 28 مليون، محققة 28 مليون و600 ألف مشاهدة على يوتيوب.



وأحدثت الأغنية ضجة كبيرة وسط جمهور عمرو دياب بمجرد صدورها، حيث تخطت نسبة مشاهداتها حاجز الـ28 مليونا، على يوتيوب.



"بحبك أنا" من ألحان عمرو مصطفى، وهو التعاون الرابع الناجح معه بعد "برج الحوت" و"يا ساحر" و"ملاك الحسن".