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رياضة

حارس الشباب السعودي: لم نستغل الفرص أمام الهلال

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:15 ص
فاروق بن مصطفى
فاروق بن مصطفى
حسن العمدة
أبدى فاروق بن مصطفى، حارس مرمى الشباب السعودي لكرة القدم حزنه بعد هزيمة فريقه أمام الهلال 0-1، اليوم السبت، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال فاروق بن مصطفى، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "دافعنا بشكل جيد للغاية ولعبنا على الهجمات المرتدة خلال المباراة".

وأضاف: "اتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن لم نحسن استغلالها على الرغم من إننا أدينا بشكل جيد جدا".

يذكر أن الشباب يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.
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