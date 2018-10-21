حارس الشباب السعودي: لم نستغل الفرص أمام الهلال

أبدى فاروق بن مصطفى، حارس مرمى الشباب السعودي لكرة القدم حزنه بعد هزيمة فريقه أمام الهلال 0-1، اليوم السبت، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وقال فاروق بن مصطفى، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "دافعنا بشكل جيد للغاية ولعبنا على الهجمات المرتدة خلال المباراة".



وأضاف: "اتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن لم نحسن استغلالها على الرغم من إننا أدينا بشكل جيد جدا".



يذكر أن الشباب يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.