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وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:50 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تعليقا على ما أثير حول زيادة سعر الخبز المدعم إن هناك قرارا من أعلى سلطة في البلاد بتثبيت سعر رغيف الخبز عند 5 قروش، وتابع أنه سيتم إتاحة الفرصة للمواطنين بصرف الخبز من أي محافظة ولكن بعد تنقية البطاقات.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة ملتزمة بجودة السلع التي تقدم للمواطن، وأن يحصل كل مواطن على حقه، ويكون المواطن هو السيد، وأن الوزارة تعمل على ترشيد الدعم حتى يصل إلى مستحقيه، ومن أجل رفع كفاءة المنتج، وأنه غير راض عن جودة الخبز المدعم، لافتا إلى أن الوزارة تخصم نصف الحصة عن المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات، فضلًا عن تغريمها.

وبشأن بطاقات التموين، قال المصيلحي إن الوزارة تعمل على ضبط منظومة التموين، وإعطاء كل ذي حق حقه، منوهًا بأن هناك 4.2 مليون بطاقة تموينية بها بيانات أخطاء.
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