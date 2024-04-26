عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استرداد سيناء ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال

صدى البلد

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن استرداد سيناء وتعميرها سيظل ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال، لتتذكر منها العبر في البطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة ورجالاتها دفاعا عن سيناء.

ولفت نادر نسيم في تصريح صحفي اليوم، إلى أن سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، مشيرا أن سيناء تعرضت على مدار تاريخها لموجات احتلال وعدوان مرة عن طريق الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها بعد استيطان الارهاب لها لسنوات، وهو ما نجحت مصر في القضاء عليه ويحسب للسيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة السيسي في يوم تحرير سيناء وأعيادها برجوع آخر شبر فيها، للدولة المصرية يؤكد أن شعب مصر وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، نجحوا في حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها.

ونوه نائب بني سويف، بأن ما يتم اليوم في سيناء من تنمية شاملة وتعمير، يؤكد أن الدولة تبذل أقصى طاقتها لتعزيز مقدرات سيناء ضمن الجمهورية الجديدة التي يتم تدشينها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم أن تحرير سيناء أكد أن المصريين لن يفرطوا في أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

مجلس الشيوخ سيناء الاحتلال الاسرائيلي المصريين تحرير سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بختام الأسبوع

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بسبب أحداث غزة.. مدرب فريق مولودية الجزائري يعلن اعتناقه الإسلام

"البريد المصري" يحصل على "المستوى الذهبي" في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال

لتدعيم صفوفه.. برشلونة يستهدف التعاقد مع 3 لاعبين

البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة ونتنياهو يرفضه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص من التوكتوك.. أول سيارة مصنعة محليا قريبا في مصر

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ