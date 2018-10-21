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مرأة

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يضعف أقبال الكثير من الأشخاص على تناول الأسماك، ويجهلو أهم فوائدة الصحية للجسم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف أهم الفوائد الصحية التى تمنحها للسمك للجسم أبرزها أنه يطيل العمر ويحسن الصحة ويحميك من أمراض القلب .

وبحسب ما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول السمك يساعد على منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، بالإضافة إلى ذلك اتاحة المواد المضادة للأكسدة والتى تساعد على منع نمو الأورام السرطانية وبالتالى الحماية من مخاطر التعرض للإصابة بالسرطان خاصة سرطان الثدي.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول السمك يساعد على تعزيز خلايا المخ والوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بتلف المخ، بالإضافة إلى ذلك تقوية عضلة القلب، كما يلعب دور هام في القضاء على مشكلة الإصابة بالشيخوخة المبكرة، فضلا عن ذلك له أهمية كبيرة فى التخلص من مشكلة الوزن الزائد.
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