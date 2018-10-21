وكيل صحة الشرقية يوجه بإجراء أعمال صيانة بمستشفى حميات فاقوس

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مدير إدارة التخطيط ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية، بمناظرة سقف الصيدلية الرئيسية بمستشفي حميات فاقوس وسرعة الإنتهاء من ترميمها.



كما وجه وكيل الوزارة بإجراء صيانة لمكان خاص بالعمال، متواجد خارج المبني الرئيسي، كما وجه بنقل الكهنة الخاصة بالمحرقة القديمة إلي مكان بالإدارة الصحية بفاقوس.



جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة له لمستشفي حميات فاقوس، يرافقه الدكتور أحمد عبد الحكيم عضو المكتب الفني ، ومحمود عبد الفتاح المسئول الإعلامي بمكتب وكيل الوزارة.



وأثني وكيل الوزارة على أداء سير العمل ونسبة الإشغال بالمستشفي ١٠٠%، وتواجد جميع الطاقم الطبي.



كما مر وكيل الوزارة على مستشفي ههيا المركزي، وتبين تلافي جميع السلبيات بعد الزيارة الأخيرة والموجودة بمركز الحروق والتجميل ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، وتواجد وانتظام القوي البشرية من مقدمي الخدمة الطبية، وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة التخطيط بالمديرية بعمل الإجراءات اللازمة لترميم مبني الأقسام الداخلية (الباطنة - الحضانات - الجراحة).