ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل صحة الشرقية يوجه بإجراء أعمال صيانة بمستشفى حميات فاقوس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
وائل شاهين
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مدير إدارة التخطيط ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية، بمناظرة سقف الصيدلية الرئيسية بمستشفي حميات فاقوس وسرعة الإنتهاء من ترميمها.

كما وجه وكيل الوزارة بإجراء صيانة لمكان خاص بالعمال، متواجد خارج المبني الرئيسي، كما وجه بنقل الكهنة الخاصة بالمحرقة القديمة إلي مكان بالإدارة الصحية بفاقوس.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة له لمستشفي حميات فاقوس، يرافقه الدكتور أحمد عبد الحكيم عضو المكتب الفني ، ومحمود عبد الفتاح المسئول الإعلامي بمكتب وكيل الوزارة.

وأثني وكيل الوزارة على أداء سير العمل ونسبة الإشغال بالمستشفي ١٠٠%، وتواجد جميع الطاقم الطبي.

كما مر وكيل الوزارة على مستشفي ههيا المركزي، وتبين تلافي جميع السلبيات بعد الزيارة الأخيرة والموجودة بمركز الحروق والتجميل ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، وتواجد وانتظام القوي البشرية من مقدمي الخدمة الطبية، وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة التخطيط بالمديرية بعمل الإجراءات اللازمة لترميم مبني الأقسام الداخلية (الباطنة - الحضانات - الجراحة).
loading...

ترشيحاتنا

حرب ترامب التجارية تجبر الصين على اتخاذ قرار كارثي

الإفتاء: يجوز إعطاء صدقة للأغنياء

شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور

برلمانية: منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكا لحق النساء

تخلصى من الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

مئات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة باستفتاء بشأن بريكست

وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات

هنا شيحة برفقة أخواتها في حفل عقد قرانها على أحمد فلوكس

التجربة أثبتت نجاحه.. علاج ثوري جديد لسرطان الثدي الثلاثي

اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

فيديو

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية
طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟