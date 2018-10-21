ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي - ارشيفية
رحيم يسري
أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اختطاف قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث واعتقال مدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، قائلة إنه "جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا، وقيادته، وبحق عاصمتنا الأبدية، مدينة القدس العربية المحتلة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن "قوات الاحتلال تهدف إلى مزيد من التأجيج والتصعيد في المشهد برمته، وإلى الاستمرار في عزل عاصمتنا مدينة القدس العربية المحتلة عن محيطها الطبيعي، وتعتقد أنها بهذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على تمسك شعبنا وقيادته بالقدس عاصمة ورمزا يرتبط بوجود شعبنا وهويته الوطنية وانتمائه القومي وقدسية المكان".

وأكد أن حكومة الاحتلال تستغل الصمت الدولي ودعم الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب، وإشغال الإقليم وبعض أجزاء الوطن العربي بالاضطرابات الدامية المفروضة عليه والمشاكل التي تنتج عنها، وذلك من أجل فرض الأوهام الاحتلالية الزائفة على الواقع العربي الفلسطيني الحقيقي والطبيعي فيما يتعلق بالقدس المحتلة.

وأضاف المتحدث الرسمي "شعبنا البطل وفي مقدمته قيادته مصمم على الاستمرار في كفاحه، ونضاله المجيد، من أجل نيل حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
loading...

ترشيحاتنا

جروس يجهز قائمة الراحلين عن الزمالك

هنا شيحة برفقة أخواتها في حفل عقد قرانها على أحمد فلوكس

ترامب: بن سلمان لم يكن يعلم بمقتل خاشقجي

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

شاهد.. فتاة تتحدى حرس رئيس بيلاروسيا

رئيس الأرصاد يكشف عن موعد انخفاض الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018

8 أسباب صادمة لظهور الشيب المبكر.. وطرق علاجه

إصابة 7 أشخاص بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

تخلصى من الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

أسوة بقرار الحكومة الجزائرية.. مقترح برلماني لمنع ارتداء النقاب بالأماكن العامة والوظائف الحكومية.. أبو حامد: ضرورة مجتمعية.. وعبلة الهوارى: يتنافى مع حقوق المرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

فيديو

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية
طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟