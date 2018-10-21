الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اختطاف قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث واعتقال مدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، قائلة إنه "جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا، وقيادته، وبحق عاصمتنا الأبدية، مدينة القدس العربية المحتلة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن "قوات الاحتلال تهدف إلى مزيد من التأجيج والتصعيد في المشهد برمته، وإلى الاستمرار في عزل عاصمتنا مدينة القدس العربية المحتلة عن محيطها الطبيعي، وتعتقد أنها بهذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على تمسك شعبنا وقيادته بالقدس عاصمة ورمزا يرتبط بوجود شعبنا وهويته الوطنية وانتمائه القومي وقدسية المكان".



وأكد أن حكومة الاحتلال تستغل الصمت الدولي ودعم الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب، وإشغال الإقليم وبعض أجزاء الوطن العربي بالاضطرابات الدامية المفروضة عليه والمشاكل التي تنتج عنها، وذلك من أجل فرض الأوهام الاحتلالية الزائفة على الواقع العربي الفلسطيني الحقيقي والطبيعي فيما يتعلق بالقدس المحتلة.



وأضاف المتحدث الرسمي "شعبنا البطل وفي مقدمته قيادته مصمم على الاستمرار في كفاحه، ونضاله المجيد، من أجل نيل حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".