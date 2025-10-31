الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الجمعة، إلى القاهرة، للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير المقررة غدا السبت.

وكان في استقبال أبو مازن، في مطار القاهرة الدولي: وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ويرافق عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني دياب اللوح.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا ينتظره العالم، إذ يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وروح العصر الحديث، في تحفة معمارية وثقافية تُجسد قدرة مصر الدائمة على الإبداع وصون إرثها الإنساني العظيم.

يتابع المصريين في الداخل والخارج، ما يجري خلال الساعات الأخيرة، بشأن المتحف المصري، وعن جاهزية الطرق، والاستعداد لاستقبال الضيوف.