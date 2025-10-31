قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

قسم الخارجي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الجمعة، إلى القاهرة، للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير المقررة غدا السبت.

وكان في استقبال أبو مازن، في مطار القاهرة الدولي: وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ويرافق عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني دياب اللوح.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا ينتظره العالم، إذ يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وروح العصر الحديث، في تحفة معمارية وثقافية تُجسد قدرة مصر الدائمة على الإبداع وصون إرثها الإنساني العظيم.

يتابع المصريين في الداخل والخارج، ما يجري خلال الساعات الأخيرة، بشأن المتحف المصري، وعن جاهزية الطرق، والاستعداد لاستقبال الضيوف.

الرئيس الفلسطيني الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة المتحف المصري الكبير محمود عباس أبو مازن افتتاح المتحف المصري الكبير دياب اللوح منظمة التحرير الفلسطينية

