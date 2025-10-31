قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية
تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها
أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير أهم حدث بالقرن الـ 21
أخبار العالم

حزب الله: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل راعيا للعدوان

محمود نوفل

أكد الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم أن أهل الجنوب هم الشجعان والسياديون الحقيقيون الذين قدموا من أجل التمسك بالأرض والعودة للأرض.


وقال نعيم قاسم في كلمة له : من أراد الالتزام بإتفاق الطائف لا يمكنه اختيار جزء منه وترك أجزاء أخرى والعنوان الأول هو تحرير الأرض.

وأضاف نعيم قاسم: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل راعيا للعدوان.

وأردف أمين عام حزب الله اللبناني: أمريكا لم تقدم شيئا للبنان ولم يكن لها موقف من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

وتابع أمين عام حزب الله اللبناني: أمريكا تبرر دائماً الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولم يكن لها موقف تجاه 5 آلاف خرق عدواني

وختم  أمين عام حزب الله اللبناني: دفاع الجيش اللبناني عن أرضه ومواطنيه بات تهمة ووصمة.

نعيم قاسم حزب الله أمريكا لبنان الإعتداءات الإسرائيلية

