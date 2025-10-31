حزب الله: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل راعيا للعدوان

أكد الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم أن أهل الجنوب هم الشجعان والسياديون الحقيقيون الذين قدموا من أجل التمسك بالأرض والعودة للأرض.



وقال نعيم قاسم في كلمة له : من أراد الالتزام بإتفاق الطائف لا يمكنه اختيار جزء منه وترك أجزاء أخرى والعنوان الأول هو تحرير الأرض.

وأضاف نعيم قاسم: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل راعيا للعدوان.

وأردف أمين عام حزب الله اللبناني: أمريكا لم تقدم شيئا للبنان ولم يكن لها موقف من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

وتابع أمين عام حزب الله اللبناني: أمريكا تبرر دائماً الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولم يكن لها موقف تجاه 5 آلاف خرق عدواني

وختم أمين عام حزب الله اللبناني: دفاع الجيش اللبناني عن أرضه ومواطنيه بات تهمة ووصمة.