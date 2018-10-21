نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

طبق خضار سوتيه

نظام تخسيس سريع يمكنك اتباعه لمحاربة السمنة وإنقاص الوزن بسرعة لا تتوقعينها فى أسبوعين فقط، يصلح لأصحاب السمنة المفرطة للحصول على قوام يلفت من حولهم برشاقتك دون عناء أو حرمان من خلال خطة الرجيم التالى يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد:الإفطار:كوب شاى بحيب خالى الدسم +بيضة مسلوقةمنتصف النهار:طبق صغير شوفان بالعسل الأبيضالغداء:شريحة من صدر الدجاج منزوعة الجلد + طبق سلاطة خضراءبين الغداء والعشاء:كوب من الجنزبيل والمريماريةالعشاء:يمكنك من خلال نظام التخسيس السريع التخلص من 4 كيلوجرامات من وزنك والحفاظ على بشرة صحية، لأن أهم ما يتميز به تلك النظام الغذائى هو غناه بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.