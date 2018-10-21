نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

نظام تخسيس سريع يمكنك اتباعه لمحاربة السمنة وإنقاص الوزن بسرعة لا تتوقعينها فى أسبوعين فقط، يصلح لأصحاب السمنة المفرطة للحصول على قوام يلفت من حولهم برشاقتك دون عناء أو حرمان من خلال خطة الرجيم التالى يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد:
الإفطار:
كوب شاى بحيب خالى الدسم +بيضة مسلوقة
منتصف النهار:
طبق صغير شوفان بالعسل الأبيض
الغداء:
شريحة من صدر الدجاج منزوعة الجلد + طبق سلاطة خضراء
بين الغداء والعشاء:
كوب من الجنزبيل والمريمارية
العشاء:
يمكنك من خلال نظام التخسيس السريع التخلص من 4 كيلوجرامات من وزنك والحفاظ على بشرة صحية، لأن أهم ما يتميز به تلك النظام الغذائى هو غناه بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.
الإفطار:
كوب شاى بحيب خالى الدسم +بيضة مسلوقة
منتصف النهار:
طبق صغير شوفان بالعسل الأبيض
الغداء:
شريحة من صدر الدجاج منزوعة الجلد + طبق سلاطة خضراء
بين الغداء والعشاء:
كوب من الجنزبيل والمريمارية
العشاء:
طبق خضار سوتيه
يمكنك من خلال نظام التخسيس السريع التخلص من 4 كيلوجرامات من وزنك والحفاظ على بشرة صحية، لأن أهم ما يتميز به تلك النظام الغذائى هو غناه بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.