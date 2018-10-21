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تعليم

لقاء مفتوح لوزير الأوقاف ورئيس جامعة القاهرة مع الطلاب.. الثلاثاء المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة، في الواحدة ظهرًا، يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ندوة مشتركة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان " تفكيك الفكر المتطرف "، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وعدد من الأئمة بوزارة الأوقاف.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الندوة تأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري، وفي إطارالتعاون القائم مع وزارة الأوقاف. ويعقب الندوة حوار مفتوح مع الطلاب.

وأضاف الخشت فى بيان أصدرته الجامعة، إن تغيير العقل المصري هو أساس النهضة الجديدة، مؤكدًا أن النهضة الحقيقية هي نهضة العقل المصري وتطويره نحو التفكير العلمي والأخذ بأخلاق التقدم.

وشدد على أن مسألة تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية في بناء المجتمع، وأن مصر لن تتقدم تنمويًا إلا بتغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات، وأشار إلى أن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل لطلابها في وحمل عنوان "تطوير العقل المصري"، وذلك في إطار مشروع فكري تتبناه الجامعة ويستهدف تطوير العقل ليقوم على التفكير العلمي والنقدي والعقلاني من أجل بناء مجتمع جديد.
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