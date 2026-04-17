أشادوا بحكمة الرئيس.. وزير الخارجية يواصل لقاءاته مع رؤساء لجان النواب الأمريكي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الخميس، النائب "ماريو دياز-بالارت" رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية، والنائب "توم كول" رئيس لجنة الاعتمادات، والنائب "كين كالفيرت" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها مع قيادات الكونجرس خلال زيارته إلى واشنطن.

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وبحث آفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الكونجرس بما يدعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن واحتواء التوتر، من خلال الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان والسودان، حيث استعرض الوزير محددات الموقف المصري إزاء تلك الملفات، مبرزا الجهود التى تبذلها مصر لدعم الاستقرار الإقليمي.

من جانبهم، أشاد النواب بحكمة رئيس الجمهورية في التعامل المتزن مع التحديات الإقليمية الراهنة، مثمنين رؤية في دعم مسارات التهدئة وتعزيز الاستقرار، ومؤكدين أن مصر تمثل حليفًا استراتيجيًا موثوقًا فيه وشريكًا رئيسيًا في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر وجهودها في دعم السلم والأمن بالمنطقة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.