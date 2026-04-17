وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده يومى ١٨ و١٩ ابريل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم وزراء خارجية كل من مصر وباكستان والسعودية وتركيا، لبحث مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران وسبل خفض التصعيد بالمنطقة. كما يشارك في الاجتماع الوزاري الثماني المعني بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين على هامش مشاركته في المنتدى لتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.