نقل 95 طن قمامة من المقلب الوسيط لمقلب أبو شلبي بفاقوس.. صور

أعلن مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس وجيه صدقي أحمد رئيس المركز، اليوم الأحد، أنه تم نقل ٩٥ طن قمامة من المقلب الوسيط الى مقلب ابو شلبي بناءً على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم.





وشنت رئاسة المركز حملة نظافة بمناطق المدينة بناحية (احمد حلمى -المنشية - أنقيزة -منية المكرم - الساحة الشعبيه-كفر البلاسى )، وشملت الأعمال تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والسفوحة من شارع الإنتاج، وتم رفع مخلفات القمامة وهدم المباني من على جانبى طريق فاقوس الديدامون بالجليدر.



