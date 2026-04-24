صنعها الله للصالحين.. هلا شيحة توجه رسالة لجمهورها عن الجنة والآخرة

وجهت الفنانة هلا شيحة رسالة لـ متابعيها في يوم الجمعة، تتحدث خلالها عن الجنة والآخرة، وروية الله- عز وجل-.

وشاركت هلا عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير بالحجاب، من داخل حديقة منزلها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “روية الله، هذه هي اللحظة التي ينسى فيها أهل الجنة كل تعب الدنيا حين يُكشف الحجاب، ويتمتع المؤمنون بالنظر إلى وجه الله- سبحانه وتعالى-”.

وأضافت: "الجنة ليست مكاناً نتمناه فقط؛ بل هي الوطن الحقيقي الذي ننتظر العودة إليه، وكما أخبرنا الله- تعالى-: في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر".

وواصلت تعليقها على الصور: "جمال الطبيعة في الدنيا هو مجرد إعلان تشويقي" أو "نموذج مصغر " لما ينتظرنا هناك، كل متاع الدنيا من صنع البشر، أما الجنة فهي من صنع الله، أعدها لعباده الصالحين بيده، تخيل الجمال ده".

واختتمت تعليقها: "يا رب اجعلنا من أهل الجنة مع النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، ومع صحابته الكرام وأمهات المؤمنين، فهم عملوا لهذا اليوم، فماذا عملنا نحن؟؟؟".