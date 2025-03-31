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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هلا شيحة تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك

هلا شيحة
هلا شيحة
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة هلا شيحه متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هلا في الصور بالحجاب بعد عودتها ارتدائه مرة اخرى.

وهنأت الفنانة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك، وكتبت :شكرا لك ربي.

فاجأت الفنانة هلا شيحة جمهورها و متابعينها بعرض فيلم “السلم والثعبان”، وإقامة ندوة خاصة بالعمل في مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة. وكتبت حلا عبر حسابها على إنستجرام: "عرض فيلم السلم والتعبان بنسخة جديدة وإقامة ندوة خاصة بالفيلم.. فرحانة جدا لأنه فيلم أثر في ناس كتير وأنا.. من أعمالي في السينما المهمة ودور علم عند الجمهور وساب جواه مواقف عايشة معاه لحد دلوقتي". واضافت :"موجهة الشكر لإدارة مهرجان الجونة: "شكرًا لكل اللي فكر في إعادة عرضه، الفكرة دي هي بجد احلي حاجة السنة دي 2024".

فاجأت الفنانة هلا شيحة جمهورها و متابعينها بعرض فيلم “السلم والثعبان”، وإقامة ندوة خاصة بالعمل في مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة.

وكتبت حلا عبر حسابها على إنستجرام: "عرض فيلم السلم والتعبان بنسخة جديدة وإقامة ندوة خاصة بالفيلم.. فرحانة جدا لأنه فيلم أثر في ناس كتير وأنا.. من أعمالي في السينما المهمة ودور علم عند الجمهور وساب جواه مواقف عايشة معاه لحد دلوقتي".

واضافت :"موجهة الشكر لإدارة مهرجان الجونة: "شكرًا لكل اللي فكر في إعادة عرضه، الفكرة دي هي بجد احلي حاجة السنة دي 2024".

هلا شيحة نجوم الفن عيد الفطر

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