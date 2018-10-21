بدء تلقي أوراق وطلبات الترشح للهيئة العليا لأعضاء الوفد لليوم الثاني

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب "الوفد"، برئاسة اللواء أحمد الشاهد،عملها لليوم الثاني علي التوالي في تلقي طلبات الترشح لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي من المقرر استمرارها في تلقي طلبات الترشح حتي الخميس المقبل.



وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قد قرر أن يكون ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الابجدى لكل منهم وذلك بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.



وتقدم بأوراق الترشح للجنة فى أول أيام عمل اللجنة أمس، ٣٩ مرشحا لعضوية الهيئة العليا، بينما تقدم عضو واحد بأوراقه للترشح لمنصب السكرتارية.

