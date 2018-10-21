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رياضة

تعليمات اتحاد الكرة حول تغطية الإعلاميين الجمعية العمومية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
يسرى غازى
أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة عن تعليمات تغطية الإعلاميين فعاليات الجمعية العمومية للجبلاية المقرر إقامتها على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى.

وجاءت التعليمات على النحو التالى:

يرجى من السادة الصحفيين مخاطبة إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخطاب من المؤسسة التي يعمل بها الصحفي والمصور بشأن تغطية أخبار الجمعية العمومية للاتحاد التي ستنعقد يوم 30 أكتوبر الجاري.

وقد تقرر منح كل مؤسسة تصريحا لمحرر وآخر لمصور بحيث لايتجاوز عدد الحاضرين 50 صحفيا ومصورا.
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