وزير الخارجية السعودي: مصممون على محاسبة المسئولين عن مقتل خاشقجي

نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تصريحا من وزير الخارجية السعودى عادل الجبير لإحدى الوسائل الإعلامية بشأن وفاة الصحفي جمال خاشقجي.



وأوضحت الخارجية السعودية، أن الوزير قال نصا "مصممون على محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".



وكان النائب العام السعودي قد صرح بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.







