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رياضة

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة البحث عن بديل لـ آجيري وتأجيل استكمال جهاز المنتخب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:13 م
أرشيفية
أرشيفية
يسري غازي
أكد مجدى عبد الغنى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ان اجتماع اليوم شهد اهتماما كبيرا بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية المقرر اقامتها على مدار يومى 30 و31 اكتوبر الجارى خاصة استقبال مندوبى الاندية والاقامة والمعيشة.

وأضاف عبد الغنى انه بخصوص استكمال اعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الاول تقرر تأجيل البت فى الأمر لغياب اكثر من عضو مجلس ادارة مع تكليف المهندس هانى ابوريدة رئيس الاتحاد بهذا الامر والتحدث مع الاعضاء.

ونفى أن يكون الاتحاد قد اتخذ إجراءات وقائية فى حالة رحيل اجيرى مؤكدا ان هذا الامر لن يحدث وهناك حكم ببراءة اجيرى لكن النادى الذى تقدم بالشكوى طلب الاستئناف ولا يوجد اى قلق من جانب الاتحاد.

وأشار عبد الغنى الى ان المجلس يدرس عدة عروض لاداء مباراة ودية عقب مباراة مصر وتونس المقبلة فى تصفيات افريقيا ومن ابرز العروض عرض المنتخب البرازيلى.

وأضاف أنه يتم حاليا اعداد مذكرة لتكريم منتخب شباب الصالات التكريم اللائق ومنح اللاعبين وجهازهم الفنى مكافآت.
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