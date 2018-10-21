انتخابات الجبلاية التكميلية تواجه شبح الإلغاء لهذا السبب

تواجه الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة المقرر إجراؤها على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجاري على مقعدى حازم وسحر الهوارى بعد تقديمهما الاستقالة عقب تصديق المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر بحبسهما 5 سنوات شبح الإلغاء.



يأتى ذلك نظرا لموجة الاعتراضات من بعض أعضاء مجلس إدارة الجبلاية إلى جانب العديد من أعضاء الجمعية العمومية ممثلى الأندية على إجراء الانتخابات التكميلية وتفضيل الاستمرار بنفس مجلس إدارة الاتحاد الحالي.



وفى سياق آخر يكثف المهندس هانى ابوريدة رئيس الجبلاية من جهوده لاستبيان رؤية الأندية من أعضاء الجمعية العمومية حول إلغاء بند الـ 8 سنوات من لائحة النظام الأساسي.



يذكر أن مجلس الجبلاية بصدد مناقشة بنود فعاليات الجمعية العمومية المقرر إقامتها على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجاري التى تجرى خلالها الانتخابات التكميلية على مقعدى حازم وسحر الهوارى بعد تقديمهما الاستقالة عقب تصديق المحكمة الاقتصادية على حكم الحبس الصادر ضدهما 5 سنوات.

