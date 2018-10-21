محسن صلاح: تنزانيا تسعى للاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المشروعات القومية

علق المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، على ترسية العطاء لبناء سد سيلجر التنزانى لشركة المقاولون، قائلا:" تنزانيا تحاول نقل التجربة المصرية في إنشاء المشروعات القومية لبلادهم".



وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد" «سننفذ السد بجميع مراحله، بشراكة مع شركة السويدي التي ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضع الرئيس السيسي حجر الأساس للسد خلال شهر، حيث سيتم تحديد تفاصيل التعاقد بعد وضع حجر الأساس»، لافتا إلى أن السد سينشأ بغرض توليد الكهرباء بطول كيلو متر وارتفاع 130 مترا.



ونوه رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن السد التنزانى هدفه توليد الكهرباء وطوله يبلغ 130 مترا.



