3 طرق لارتداء صيحات مختلفة لـ ملابس الخريف

مع حلول فصل الخريف، لابد من شراء بعض التصاميم تحضيرًا لصيحات الشتاء لإطلالات مميزة تلفت الأنظار.



واللافت أن الصيحات هذا الموسم متنوعة كثيرًا خصوصًا الألوان والنقشات.



إليكِ أبرزها:



النقشات الحيوانية، كنشقة الأفاعي، الفهد والنمر... اعتمدي هذه الصيحة في كل المناسبات.



مع حلول فصل الخريف، لا بد من شراء بعض التصاميم تحضيرًا لصيحات الشتاء لإطلالات مميزة تلفت الأنظار.



واللافت أن الصيحات هذا الموسم متنوعة كثيرًا خصوصًا لناحية الألوان والنقشات.



إليكِ أبرزها:



النقشات الحيوانية، كنشقة الأفاعي، الفهد والنمر والتي يمكن اعتماد هذه الصيحة في كل المناسبات.



التصاميم بالمكسرة خصوصًا التنانير بكل أنواعها القصيرة، المتوسطة والطويلة.



تنوع الألوان في خريف 2018 واضح والرائج هو الألوان القوية والمشعة.