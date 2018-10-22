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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية رشوة حارة اليهود

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:56 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة، فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة حارة اليهود".

وأسندت النيابة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، للمتهمين في القضية رقم 11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية، أن المتهمين الأول عاطف كامل، 55 عاما، رئيس قسم توقيع الدمغات عضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبد الله مسعد 51 عاما، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي 26 عاما، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله 41 عاما، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد 60 عاما، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، مينا كمال سيدهم 32 عاما، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).

كما أسندت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة، كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.
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