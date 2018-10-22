حتحوت يعلن عن رحيل جروس ويكشف عن خليفته

اقترب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء وفقا لرغبة المجلس الأبيض في انتظار تعثر قادم للفريق للإعلان عن رحيله رسميًا.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش عبر شاشة "صدى البلد" أن هناك نية لدى المجلس الأبيض في الإطاحة بجروس لعدة أسباب يأتي أبرزها على الإطلاق استبعاد بعض اللاعبين المميزين بالفريق والدفع بآخرين لا يستحقون المشاركة حسب وجهة نظر المجلس الأبيض.



ويأتي السبب الثاني في تجاهل جروس نصائح المجلس الأبيض في الاستفادة من خبرات بعض اللاعبين ومعاملته السيئة للبعض منهم والذي يأتي أبرزهم محمد عنتر وحميد أحداد وأحمد مدبولي وأيمن حفني.



ويأتي خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، في مقدمة المرشحين لخلافة جروس، باعتباره الأكثر دراية بلاعبي الفريق.

