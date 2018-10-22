ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حتحوت يعلن عن رحيل جروس ويكشف عن خليفته

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:49 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
اقترب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء وفقا لرغبة المجلس الأبيض في انتظار تعثر قادم للفريق للإعلان عن رحيله رسميًا.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش عبر شاشة "صدى البلد" أن هناك نية لدى المجلس الأبيض في الإطاحة بجروس لعدة أسباب يأتي أبرزها على الإطلاق استبعاد بعض اللاعبين المميزين بالفريق والدفع بآخرين لا يستحقون المشاركة حسب وجهة نظر المجلس الأبيض.

ويأتي السبب الثاني في تجاهل جروس نصائح المجلس الأبيض في الاستفادة من خبرات بعض اللاعبين ومعاملته السيئة للبعض منهم والذي يأتي أبرزهم محمد عنتر وحميد أحداد وأحمد مدبولي وأيمن حفني.

ويأتي خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، في مقدمة المرشحين لخلافة جروس، باعتباره الأكثر دراية بلاعبي الفريق.
loading...

ترشيحاتنا

علي ماهر يستقيل من تدريب سموحة لهذا السبب

ليس بريئا كما يبدو.. برزنتيشن تكشف الوجه الآخر لـ الخطيب

برلمانى يكشف مبررات اقتراح حظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية

قصة أول سيدة طالبت بحرية مشاركة المرأة في الانتخابات المصرية

تعلم من هؤلاء.. أسرع وظيفة للخريجين للهروب من شبح البطالة.. فيديو

شاهد.. هيثم محمد ينشر فيديو يرد به على شائعة وفاته

شاهد .. زاهي حواس يعلن عن حقيقة الزئبق الأحمر

السجون: سجناء الإخوان بيحبوا أكل البط والحمام ولا منع للزيارات عنهم

نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق أول أتوبيس كهربائي

أحمد موسى: رواتب بعض السجناء تصل إلى 6 آلاف جنيه ..فيديو

طريقة مذهلة للتخلص من تشققات جلد البطن بعد الولادة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

فيديو

مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو
فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو
جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو
فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو
مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟