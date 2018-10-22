فرج عامر يكشف حقيقة استقالة علي ماهر من قيادة سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة استقالة علي ماهر المدير الفني للفريق من قيادة الفريق.



وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم تصلنا اي استقالة من الكابتن علي ماهر ولن نقبل باستقالته، ولا يوجد بيننا ما يدعو للاستقالة. . ."



وترددت تقارير صحفية مساء أمس تفيد بتقدم علي ماهر المدير الفني لسموحة باستقالته من تدريب الفريق السكندري، على خلفية نشوب خلاف بينه وبين الإدارة، بعد مباراة حرس الحدود الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابى فى الجولة الحادية عشرة.

