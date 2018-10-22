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تعليم

جامعة الأزهر تحدد شروط استحقاق الطالب مكافأة التفوق

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حددت جامعة الأزهر شروط استحقاق الطالب منحة التفوق بكليات الجامعة، منوهة بأنه يتم منح مكافأة قدرها 120 جنيها سنويا لكل طالب أو طالبة من المستجدين الذين لا يجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الثانوية الأزهرية العشر من كل قسم العلمى والأدبى.

كما يمنح مكافأة قدرها 84 جنيها للطلاب المستجدين المصريين الحاصلين على 80% على الأقل فى الشهادة الثانوية.

ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطالب الحاصل عليها بنفس الفئة إذا حصل فى امتحان النقل على تقدير عام " جيد جدا"، ويكون منح المكافأة مقصور على السنة الدراسية التالية للسنة التى يحصل فيها الطالب على تقدير سالف الذكر وتجدد المكافأة.
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