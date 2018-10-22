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منوعات

نفوق آخر دب قطبي في كوريا الجنوبية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفق الدب القطبي الوحيد المتبقي في كوريا الجنوبية والذي عاش في حديقة حيوان جنوب العاصمة سول لأكثر من عقدين من الزمن، وذلك قبل إعادة توطينه في حديقة للحياة البرية في بريطانيا في وقت لاحق هذا العام.

وذكر مسؤولون بالحديقة أن الدب، واسمه تونجكي، نفق هذا الأسبوع في حديقة حيوان إيفرلاند في يونجين جنوب سول، وقد طلبت الحديقة من أحد الخبراء في مدرسة الطب البيطري بجامعة سول الوطنية إجراء تشريح لجثة الدب، وقال الخبير إنه يعتقد أن الدب نفق لكبر سنه.

وكانت الحديقة قد ذكرت في يونيو الماضي، وفقا لصحيفة "كوريا تايمز" أنها ستعيد توطين الدب تونجكي 24 عاما في حديقة يوركشاير للحياة البرية ببريطانيا في نوفمبر المقبل، أملا في البحث عن سبل لتوفير بيئة أفضل للدب بعد نفوق دب قطبي آخر في نفس الحديقة.
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