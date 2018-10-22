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منوعات

عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
احمد شريف
اضطر نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا إلى تعزيز التواجد الأمني في قصرهما كوتسوولدز، بعد أن هاجمت عصابة ملثمة ساحة منزلهما.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قال بيكهام وزوجته، إنهم في حالة ذهول وصدمة من محاولة السطو التي انتهت بهرب الملثمين.

واستدعى الزوجان، يوم الجمعة الماضي، الشرطة إلى المنزل الذي يبلغ تكلفته 6 ملايين جنيه إسترليني، ويقع في منطقة جريت تيو في أوكسفوردشاير، بعد أن لاحظ فريق المراقبة الأمني ​​الذي يعمل على مدار 24 ساعة عبر كاميرات المراقبة، وجود العصابة بساحة العقار.

والآن، أُجبر ديفيد، البالغ من العمر 43 عامًا، على تعزيز الأمن بشكل كبير في المنزل الريفي حيث يقضي هو وأطفاله الكثير من العطلات فيه خلال نهاية الأسبوع.
عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور
عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور
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