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انطلاق الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، منذ قليل، أعمال اجتماعات الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والتي تشهد اعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب.

حضر أعمال المؤتمر المهندس وليد المصري وزير النقل للمملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد نجيب بوليف وزير النقل للمملكة المغربية، والمهندس سميح طبلية وزير النقل والمواصالات لدولة فلسطين، وصلاح أحمد الجبواني وزير النقل للجمهورية اليمنية، وكاظم فنجاني وزير النقل لجمهورية العراق، والشيخ يوسف عبد الله الصباح – مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس قطاع النقل العربي، والسفير أحمد التازي – سفير المغرب والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية وعدد كبير من السفراء والوزراء والمندربين.

ويتضمن جدول الأعمال المعروض على المجلس 11 بندًا في كافة موضوعات النقل البري والبحري ‏والجوي

ويشمل جدول الأعمال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة للنقل فى المنطقة العربية، وذلك البند معنى بمتابعة الأمانة العامة لجامعة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى كافة ‏القطاعات بالدول العربية، وكذلك دعوة وزارات النقل فى الدول العربية لموافاة الأمانة العامة بتقرير حول ‏الجهود والإنجازات التى تقوم بها كل دولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .‏

كما يشمل الاجتماع دراسة إنشاء مركز عربى متخصص بالنقل المستدام، ويتضمن إحالة الدراسة المقدمة من جانبة وزارة النقل فى جمهورية العراق حول إنشاء مركز بيئى عربى ‏متخصص بالنقل المستدام إلى كل من مجلس وزراء النقل العرب والمسئولين عن شئون البيئة لدراستها، ‏حيث يهدف المركز البيئى إلى تحقيق التعاون فى مجالات النقل وإنشاء مركز بيانات ومعلومات بيئى ‏متخصص لتقديم المشورة العلمية بين الدول العربية فى مجال النقل.
انطلاق الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية.. صور
انطلاق الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية.. صور
انطلاق الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية.. صور
انطلاق الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية.. صور
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