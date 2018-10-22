نقيب الفلاحين يكشف سر جنون البطاطس ويقدم روشتة للحكومة لتجاوز الأزمة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع للعروة الماضية، حيث تكبد مزارعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة إلى 900 جنيه، ووصول خسائر الفدان إلى 7500، علاوة على ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتى وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة.



وأضاف "أبو صدام" في بيان، اليوم الاثنين، أن كل ذلك أدى لعزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعة البطاطس، حيث قلت المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى حوالي 400 ألف فدان، الأمر الذي أدى لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت الأسعار.



وذكر أن من المفترض أن يمنع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض قليلا، ويلجأ أصحاب الثلاجات إلي التخزين لاحتكار المحصول، كما أن على الحكومة لضبط الأسعار وإحداث توازن منع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء السوق المحلي لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس الي 12 جنيه للمستهلك.



وأشار نقيب عام الفلاحين ان=د التجار أصحاب ( البطاطس المخزنة المبردة)، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدي الفلاحين وان هذه الاسعار ستنخفض اخر شهر نوفمبر القادم، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية (المنزرعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة).



ولفت إلى أن عدم وجود دورة زراعيه وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وانعدام خطه واضحه زمنيه محدده لوزارة الزراعه من الأسباب الاساسيه التي تتسبب في جنون الأسعار الذي نعيشه من أن لآخر.