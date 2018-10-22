تحرير 19 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملات أمنية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من تحرير 19 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات أمنية بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون وتأمين أرواح المواطنين على مستوى المحافظة.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 10 بلاغات حرائق متنوعة، و5 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و3 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، وبلاغ إنقاذ برى " حادث تصادم وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

