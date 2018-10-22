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محافظات

إحالة 67 موظفا للتحقيق في الأقصر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
شمس يونس
قالت راندا محمد سيف، مدير ادارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الأقصر، إنه في إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل.

وبحسب بيان، الاثنين، جرى المرور على إدارة الأقصر التعليمية، حيث أسفرت هذه المتابعة عن كشف قيام 53 موظفًا بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل بدون سند قانونى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما أسفر متابعة العمل بالوحدة المحلية بمنشأة العماري عن قيام 8 من العاملين بالوحدة الصحية بترك مقر العمل بدون سند قانونى وغياب 6 من العاملين بالوحدة الصحية بدون سند قانوني.

من جانبه قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إحالة جميع المخالفين إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وأكدت مديرة التفتيش المالى والادارى، على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.
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