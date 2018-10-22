ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ولدت 44 طفلًا في 18 سنة.. مريم المرأة الأكثر ولادة على كوكب الأرض

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
محمد علي
يقال إن مريم نباتانزي من قرية كابيمبيري في أوغندا هي أكثر النساء خصوبة في أفريقيا إن لم يكن في العالم بأسره ، وفق ما قال موقع لاتيست إل واي.

وقال الموقع، إن مريم نباتانزي أم تبلغ من العمر 40 عاما (وهي تلد أربع توائم في المرة الواحدة)، وبرغم صغر سنها، فهي أم لـ 44 طفلًا!، خلال السنوات الـ 18 الماضية.

وولدت نباتانزي ست مجموعات من التوائم ، وأربع مجموعات من ثلاثة توائم ، وثلاث مجموعات من أربع مرات، فضلا عن عدد قليل من الولادات.

ويبلغ عمر ابنها الأكبر 23 سنة.

ومن أصل 44 طفلًا ، فقدت الأم ستة منهم بينما لا يزال 38 على قيد الحياة وتعيش مع جميع أطفالها في نفس المنزل.

وتزوجت مريم في سن الثانية عشرة من عمرها برجل يكبرها بعمر 28 سنة.

وعندما كانت طفلة ، عانت على يد زوجة أبيها حتى نجت من الموت، واليوم  هي أم عازبة وتعمل في الزراعة لإطعام جميع أطفالها.

ونقلت صحيفة ديلي مونيتور في أوغندا عن مريم قولها: "زوجي كان متعدد الزوجات مع العديد من الأطفال من علاقاته السابقة. كان علي أن أعتني بأطفالي. لقد كان عنيفًا أيضًا وكان يضربني في أي فرصة".

وولدت نباتانزي أول أبنائها في سن الثالثة عشرة في عام 1994، وبالنسبة لها ، لم يكن الأمر غريبًا ، بل كان أمرًا عاديًا، حيث كان لوالدها 45 طفلا من العديد من النساء بما في ذلك التوائم .

وقال الدكتور تشارلز كيججوندو ، طبيب أمراض النساء في مستشفى مولاجو ، في كمبالا ، أوغندا ، لصحيفة ديلي مونيتور إن سبب ارتفاع معدل خصوبة مريم هو على الأرجح وراثي.

وتحدثت عن صعوبة العناية بالعائلة ، فقالت: "كل شيء من جيبي فقط ؛ أقوم بشراء 10 كجم من دقيق الذرة في اليوم ، وأربعة كيلوجرامات من السكر يوميًا وثلاث قطع من الصابون.

وأوضحت مريم أنها كانت تحلم بإنجاب ستة أطفال.
loading...

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة تكرم الأساتذة والعاملين المشاركين في حرب أكتوبر .. صور

شاهد .. الصين تستعد لافتتاح الجسر الأكثر رعبًا بالعالم

شاهد.. تصريحات مي حلمى قبل إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد بساعات

عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور

التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو

الحكومة: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي 6 أشهر ولا نية لرفع الأسعار

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

طارق قنديل يكشف آخر تطورات استاد الأهلي

أولى مفاجآت بريزنتيشن الكبرى للأهلى بعد الحصول على عقد الرعاية

شاهد.. إعادة فتح معبري إيريز وكرم أبو سالم مع غزة بعد 4 أيام من إغلاقهما

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

مختار مختار يستبعد رباعي الإنتاج الحربي من مواجهة الزمالك في كأس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

فيديو

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو
ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست
فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام
التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو
شاهد.. سلافة معمار ومطلقها بعد عمر الـ80 فى حكايتى مع الزمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟