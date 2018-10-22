ولدت 44 طفلًا في 18 سنة.. مريم المرأة الأكثر ولادة على كوكب الأرض

يقال إن مريم نباتانزي من قرية كابيمبيري في أوغندا هي أكثر النساء خصوبة في أفريقيا إن لم يكن في العالم بأسره ، وفق ما قال موقع لاتيست إل واي.



وقال الموقع، إن مريم نباتانزي أم تبلغ من العمر 40 عاما (وهي تلد أربع توائم في المرة الواحدة)، وبرغم صغر سنها، فهي أم لـ 44 طفلًا!، خلال السنوات الـ 18 الماضية.



وولدت نباتانزي ست مجموعات من التوائم ، وأربع مجموعات من ثلاثة توائم ، وثلاث مجموعات من أربع مرات، فضلا عن عدد قليل من الولادات.



ويبلغ عمر ابنها الأكبر 23 سنة.



ومن أصل 44 طفلًا ، فقدت الأم ستة منهم بينما لا يزال 38 على قيد الحياة وتعيش مع جميع أطفالها في نفس المنزل.



وتزوجت مريم في سن الثانية عشرة من عمرها برجل يكبرها بعمر 28 سنة.



وعندما كانت طفلة ، عانت على يد زوجة أبيها حتى نجت من الموت، واليوم هي أم عازبة وتعمل في الزراعة لإطعام جميع أطفالها.



ونقلت صحيفة ديلي مونيتور في أوغندا عن مريم قولها: "زوجي كان متعدد الزوجات مع العديد من الأطفال من علاقاته السابقة. كان علي أن أعتني بأطفالي. لقد كان عنيفًا أيضًا وكان يضربني في أي فرصة".



وولدت نباتانزي أول أبنائها في سن الثالثة عشرة في عام 1994، وبالنسبة لها ، لم يكن الأمر غريبًا ، بل كان أمرًا عاديًا، حيث كان لوالدها 45 طفلا من العديد من النساء بما في ذلك التوائم .



وقال الدكتور تشارلز كيججوندو ، طبيب أمراض النساء في مستشفى مولاجو ، في كمبالا ، أوغندا ، لصحيفة ديلي مونيتور إن سبب ارتفاع معدل خصوبة مريم هو على الأرجح وراثي.



وتحدثت عن صعوبة العناية بالعائلة ، فقالت: "كل شيء من جيبي فقط ؛ أقوم بشراء 10 كجم من دقيق الذرة في اليوم ، وأربعة كيلوجرامات من السكر يوميًا وثلاث قطع من الصابون.



وأوضحت مريم أنها كانت تحلم بإنجاب ستة أطفال.